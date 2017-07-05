Москва возглавила рейтинг популярных туристических городов России

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва возглавила рейтинг самых популярных туристических городов России в первом полугодии 2017 г. Такие данные в среду на своем сайте приводит российское аналитическое агентство "ТурСтат".
"Рейтинг туристических городов России составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения за первые шесть месяцев 2017 года. Топ-10 туристических городов России, популярных для путешествий, в 2017 году составляют Москва, Санкт- Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда", - говорится в сообщении.
По данным "ТурСтат", в среднем туристы тратили на проживание в российских гостинцах 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на три ночи. Отмечается, что дороже всего проживание в первой десятке обошлось в гостиницах Сочи - более 3,7 тысяч рублей в сутки, а дешевле всего - в гостиницах Нижнего Новгорода (2,6 тысяч рублей в сутки).
По прогнозам агентства, в 2017 году внутренний туризм в России вырастет на 4%-5% по сравнению с прошлым годом.