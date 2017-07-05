В Дагестане могут создать первый в России геопарк ЮНЕСКО

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В Дагестане могут создать первый в России геопарк ЮНЕСКОВ стране 5 июля, 19:02
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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый в России геологический парк ЮНЕСКО планируется создать в Дагестане, сообщили в среду в пресс-службе "Курорты Северного Кавказа". Присвоить статус геопарка намерены бархану Сары-кум и прилегающему к нему хребту Нарат-тюбе, где большинство обитающих представителей фауны - краснокнижные виды.
"Сегодня, 5 июля, на площадке Прикаспийского форума "Магистраль-2017: экология и устойчивое развитие" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО "Центр природы Кавказа", Минприроды Дагестана, ООО "Газпром трансгаз Махачкала" и Дагестанским заповедником по вопросу подготовки и представления в ЮНЕСКО заявки на присвоение бархану Сары-кум и прилегающему к нему хребту Нарат-тюбе статуса геологического парка ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что геологическим парком ЮНЕСКО называют территорию, включающую один или несколько районов, которые представляют интерес и важность с научной точки зрения не только из-за геологических особенностей, но и на основании археологических, экологических и культурных ценностей. В список ЮНЕСКО внесено более 100 геопарков в 30 странах, но на данный момент в России нет ни одного геопарка.
Решение о признании территории геопарком выносится ЮНЕСКО на основании шести критериев. К ним относятся геология и пейзаж, устройство управления и надзора, наличие и уровень описаний и пояснений к природным объектам, геотуризм, потенциал развития местной экономики и удобство путешествия.
"Создание геологического парка на территории Сарыкумских барханов и Нараттюбинского хребта позволит обеспечить сохранение достаточно уникального для этой территории биологического разнообразия. Большинство представителей флоры и фауны, обитающей на барханах, являются краснокнижными видами, а хребет Нарат-тюбе - местообитание самых крупных групп орлов и соколов на всем Северном Кавказе", - цитирует пресс-служба генерального директора "Центра природы Кавказа" Ренату Шюшайте.