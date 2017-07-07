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"Карта гостя" для туристов начала действовать в Крыму и Севастополе

В стране
7 июля, 14:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 7, июля. /ТАСС

Владельцы данной карты смогут бесплатно посещать музеи, а также получать скидки на обслуживание в кафе, ресторанах и на размещение в отелях

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов, а также представители органов власти Крыма и Севастополя в пятницу дали старт проекту "Карта гостя Крыма и Севастополя".

Проект "Карта Гостя Крыма и Севастополя" - единый электронный билет, разработанный на основе системы лояльности, который включает в себя посещение музеев, экскурсионных туров, объектов досуга и развлечений, размещение в отелях, проезд на транспорте и прочее. Приобретая эту карту, туристы получают право на бесплатное посещение музеев, а также скидки на обслуживание в кафе и ресторанах и размещение в отелях. При этом общая экономия средств может достигать 50%.

"Мы сегодня даем старт прекрасному высокоинновационному проекту, который называется "Карта гостя Крыма и Севастополя". Проект делает очень удобным и простым посещение огромного количества музеев, объектов показа, позволяет параллельно получить скидки, делает этот процесс удобным, причем там, где нет технических возможностей, где не работает интернет. При этом карта включает информацию о Крыме и Севастополе - путеводитель", - сказал глава Ростуризма Сафонов на торжественной церемонии, добавив, что внедрение карты позволит увеличить турпоток на полуостров.

Как пояснил коммерческий директор компании-разработчика ООО "Карта гостя Крыма и Севастополя" Алим Ибатхаджаев, карта устроена так, что код с нее может быть считан со смартфона, также предусмотрена и валидация без интернета. Стоимость суточной карты составляет 2 тыс. рублей, для детей - 1,6 тыс. Кроме того, есть карты, рассчитанные на трое и на 12 суток. По словам Ибатхаджаева, планируется, что карты будут продаваться, прежде всего, на территории материковой России, первый тираж составил 1 тыс. штук.

На сегодняшний день партнерами проекта стало 60 крымских объектов показа, а всего проект насчитывает 200 партнеров. Среди них Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, Севастопольский художественный музей им. Крошицкого, Инкерманский завод марочных вин, Бахчисарайский парк миниатюр, гостиница "Севастополь", предприятия общественного питания и другие объекты туристической инфраструктуры Крыма и Севастополя.

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