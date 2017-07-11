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Магаданская область оспорит итоги Национального рейтинга состояния инвестклимата

В стране
11 июля, 10:59 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 11, июля. /ТАСС

Местные власти считают, что регион незаслуженно не оценили по 10 показателям

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МАГАДАН, 11 июля. /ТАСС/. Магаданская область оспорит итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2016 года, которые были оглашены в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), сообщила во вторник пресс-служба областного правительства. Регион занял в нем 57-е место, что лучше составленного годом ранее на шесть пунктов, однако местные власти считают, что его незаслуженно не оценили по 10 показателям.

"Результаты рейтинга были озвучены месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме. В данном исследовании Колыма заняла 57 место. Регион не получил оценок по 10 показателям из-за недостаточного числа респондентов - предпринимателей, руководителей организаций и предприятий малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Как отметила министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирина Пеньевская, при подготовке рейтинга не были оценены услуги по получению разрешений на строительство, получению лицензий, подключению к электросетям.

"На 28% улучшилась оценка регионального законодательства поддержки инвесторов. Значительно снизилось административное давление на бизнес. Например, на 60% сократилось количество дополнительно запрашиваемых документов, на 8% уменьшилось количество контрольно- надзорных мероприятий и давление со стороны властей и монополий. Выросли оценки инвестиционного совета на 38%, каналов прямой связи - на 31%, механизма государственно- частного партнерства - в пять раз", - подчеркнула Пеньевская.

Она отметила, что по показателю "регистрация прав собственности на земельный участок" время постановки на кадастровый учет сократилось в регионе на 11 дней или на 30%. Кроме того, более чем на 13% уменьшилось количество необходимых процедур. По ее словам, Минэкономразвития области собирает необходимый пакет документов для подачи апелляции на рейтинг.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектах в РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.

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