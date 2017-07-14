Укладку асфальта на связывающей поселки Камчатки главной трассе завершат раньше срока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Асфальтирование 18-километрового участка трассы "Петропавловск-Камчатский-Мильково" - основной дороги, связывающей юг и север Камчатки, завершат раньше срока почти на два месяца. Ход дорожных работ проконтролировал губернатор региона Владимир Илюхин, сообщила 14 июля пресс-служба правительства края.

"Завершается реконструкция 18-километрового участка мильковской трассы. В твёрдое покрытие переводят грунтовый проезд от 231 до 249 км - между селами Пущино и Шаромы. Работы идут с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует в октябре", - сказал Владимир Илюхин.

Всего на данный момент на мильковской трассе идет реконструкция четырех участков. Три из них, протяженностью около 33 км, будут сданы в 2018 году. Таким образом, незаасфальтированным останется 28-километровый участок, но работы на нем планируется начать в 2018 года, а завершить в 2019 году.

"По остальным участкам работы также ведутся активно. У нас уже подтверждено финансирование и на конец этого года, и на следующий год. После этого до Милькова останется реконструировать 28-километровый участок. Потребуется около 3 млрд рублей. Мы приложим все усилия для того, чтобы в следующем году решить вопросы с финансированием. Это позволит в 2019 году закончить асфальтирование всей трассы", - сказал губернатор.

Общая протяжённость трассы "Петропавловск-Камчатский-Мильково" составляет 308 км, из которых на данный момент асфальтом покрыто чуть более 200 км, а остальное полотно выполнено из гравия. Работы по реконструкции дороги проводятся в рамках реализации федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года". По мнению правительства Камчатского края, реконструкция трассы даст толчок развитию экономики в центральных и северных районах региона, в том числе за счет существенного сокращения времени доставки грузов и, как следствие, снижения стоимости этих работ.