Отказаться от бумаг: как регионы переходят на электронный документооборот

По планам Минкомсвязи РФ, к 2025 году внедрение Единой системы электронного документооборота (ЕСЭД), должно составить 90%. Однако опрошенные ТАСС эксперты в регионах констатируют: в крупных городах с развитой инфраструктурой сложностей нет, а в отдаленных республиках, где даже мобильная сеть работает еще неравномерно, внедрение ЕСЭД сильно затруднено.

Если, например, в Дагестане чиновники уже работают с документами через мобильное приложение, то в заполярном Норильске на отправку документов требуется несколько часов. Как информационные технологии сокращают время и расстояния, удобна ли система "одного окна" в МФЦ и что пока мешает российским территориям шагнуть в цифровую эпоху — в материале ТАСС.

Переход на ЕСЭД

Как ранее сообщал ТАСС, государственные органы в первых рядах начинают переходить на цифровые носители вместо бумажных: в первую очередь сократится количество справок и прочих форм отчетности — к 2018 году будет проведен анализ документов, сведения из которых дублируют друг друга. Уже в 2019 году практически весь документооборот государственных структур оцифруют. Тогда же у властей появятся электронные помощники: алгоритмы, которые будут анализировать данные и предлагать наилучшее из доступных решений, а в 2021 году планируется запуск пилотного проекта по анализу "больших данных". Окончательно порядок работы будет выстроен в 2024 году.

Регионы, которые активно развивают ЕСЭД подчеркивают: она сокращает время ответа на запрос, нет необходимости сидеть в очередях и, что немаловажно, нет коррупционной составляющей. Например, в Дагестане, по словам зампредседателя правительства региона Шамиля Исаева, внедрение ЕСЭД завершили и занимаются улучшением качества работы системы идет работа над увеличением скорости интернета, который есть во всех районах.

В Якутии, несмотря на отдаленность от федерального центра (почти 5 тыс. км), электронными госуслугами уже пользуются почти половина граждан. "За полтора года количество пользователей электронных услуг вырос почти вдвое — на начало июля 2017 года 311,7 тыс. граждан зарегистрированы в единой информационной системе, что составляет 41,7%", — поясняет министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов.

Как рассказала ТАСС директор ульяновского госучреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева, внедрение ЕСЭД в правительстве началось в 2007 году — к этому времени у каждого специалиста уже был компьютер, подключенный к локальной сети. В Коми, по данным администрации главы региона, ЕСЭД действует успешно уже семь лет — более 80% объемов документооборота в электронном виде.

В Новгородской области управления и муниципалитеты обмениваются документами по сети с 2012 года, и, по словам начальник департамента государственной службы правительства региона Анна Бирюкова, уже дошли до администраций поселений. В пресс-службе губернатора Тюменской области отмечают, что для приема документов от граждан для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде технических ограничений нет — в каждом органе исполнительной власти, местного самоуправления и сельском поселении гослужащие могут принимать документы, поданные гражданином с портала госуслуг.

В регионах идет и рост объема электронных документов. По данным пресс-службы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), только за первое полугодие 2017 года было обработано более 1 млн документов, а в Санкт-Петербурге, как отмечают в Смольном показатели еще выше — за весь 2016 год в системе передано 2,6 млн документов, а за 2015 год — всего 1,4 млн. При этом, среднее время передачи документа в электронном виде — 27 минут, а раньше оборот бумажных документов мог занимать несколько дней.

Сложности перехода

Среди проблем, которые возникают у регионов при переходе на электронный документооборот — отсутствие некоторых регламентов на федеральном уровне. Так, в администрации Санкт-Петербурга отмечают, что пока не урегулирован на федеральном уровне вопрос о порядке архивирования, сдаче в архив на госхранение и для последующей работы с электронными документами, которые не имеют бумажного оригинала.

В то же время в правительстве Республики Алтай признают, что к внедрению обязательного электронного документооборота с участием органов местного самоуправления регион пока не готов: горной территории, основная часть граждан которой — сельское население, для этого необходимы внедрить технологии у всех участников процесса. При этом отмечают, что интернет для этого не нужен, нужна своя защищенная сеть, создание которой оценивается в 20 млн рублей.

В то же время в некоторых регионах фактически отсутствует стабильная связь как таковая. Так, для отправки из Норильска или населенных пунктов Таймыра (Красноярский край) требуется несколько часов, чтобы закачать "тяжелые" документы. Поселок Дудинка и Норильск обеспечиваются интернетом через спутниковый канал скоростью лишь один гигабит в секунду. "Можно сказать, у нас нет интернета", — отметил ТАСС один из местных чиновников.

На этой территории ситуация должна измениться в ближайшее время: по информации управления транспорта, информатизации и связи администрации Таймыра, близится к завершению строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Новый Уренгой — Норильск". Это позволит жителям Норильска, Таймыра и ЯНАО получить доступ к миру интернет-технологий.

Тестирование ВОЛС начнется летом этого года, а ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на второй квартал 2018 года.

Простое решение

Электронный документооборот упростил жизнь не только чиновников, но и людей, которые пользуются их услугами. По словам молодой мамы, жительницы Якутии Анастасии Тарской, через портал госуслуг она встала в очередь в детский сад в прошлом году, в этом году старшего сына записала в первый класс по электронной записи, что было внедрено в Якутске впервые.

"До этого люди зимой, в феврале, сутками стояли в очереди перед дверями желаемых школ, чтобы первыми записать детей в первый класс и получить путевку. А сейчас уже нет в этом необходимости", — сказала она ТАСС.

В регионах входят во вкус использования электронных документов. В Новгородской области в 2016 году начали создавать МФЦ для предпринимателей. В Ярославской области активно используют электронный документооборот в сфере медицины, что также упрощает жизнь и медиков, и населения — главврач местной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева Александр Дегтярев сообщил ТАСС, что лаборатория больницы по электронному документообороту службы заняла первое место в России, а до 20 августа здесь должны перейти на электронную историю болезни и готовятся к внедрению электронных больничных.

Удобство и мобильность

Работа с электронными документами в регионах постепенно начинает перемещаться и в мобильные устройства чиновников, что делает ее еще более оперативной.

Для руководителей органов власти в Дагестане внедрено новое мобильное приложение для iPad и Android устройств, специальное "губернаторское" мобильное приложение используют в Санкт-Петербургской городской администрации, а в Ульяновской области подобный проект в стадии внедрения — в этом году у губернатора Сергея Морозова и его заместителей в опытной эксплуатации появились мобильные рабочие места с ЕСЭД.

В Кемеровской области отмечают активность работы в региональном сегменте системы — это около 1,5 млн запросов. По данным правительства региона, по интенсивности работы Кемеровская область — на восьмом месте в России.

Региональная редакция ТАСС