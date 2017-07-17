Хабаровские власти обещают 15 вариантов поддержки владельцам "дальневосточных гектаров"

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продумали помощь тем, кто столкнется с трудностями в освоении "дальневосточных гектаров" и не оставят тех, кто приехал, "на голом месте" один на один с их проблемами. Об этом сообщил в понедельник в Волгограде, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Мы будем помогать тем, кто приедет в Хабаровский край по дальневосточному гектару и столкнется с трудностями. Мы отрабатываем все варианты, которые могут возникнуть. Наша задача, чтобы люди приехали, и не на голое место..., мы обязательно окажем всяческую помощь и содействие", - сказал Шпорт.

По словам хабаровского губернатора, меры поддержки не ограничиваются законом о "дальневосточном гектаре".

"Дальневосточный гектар" - это один закон, у нас есть еще порядка от 10 до 15 вариантов поддержки... . Эти меры поддержки пойдут по другим программам, но они привязаны к "дальневосточному гектару". Такая работа уже сейчас ведется", - отметил Шпорт.

Он добавил, что в регионе ждут всех желающих и "пока еще гектары свободные есть".

О законе

По закону о "дальневосточном гектаре" каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. На полученном участке можно жить, заниматься хозяйственной деятельностью или вести бизнес. По данным пресс-службы Минвостокразвития, с начала действия программы на получение "дальневосточного гектара" заявки подали более 95 тыс. граждан со всех регионов России, из них более 22 тыс. человек уже получили землю.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, до конца 2017 года будет принято около 150 тыс. заявлений на получение гектара, и оформлено не менее 50 тыс. участков.