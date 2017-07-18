Парламент Севастополя принял стратегию развития города до 2030 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя во вторник единогласно приняло закон об утверждении стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, передает корреспондент ТАСС.

"Этот документ (стратегия - прим. ТАСС) является базовым документом стратегического планирования. Основными целями стратегии развития Севастополя являются создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга, формирование комфортной городской среды для жителей и гостей", - сказал на заседании городского парламента заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

В результате реализации стратегии валовой региональный продукт к 2030 году вырастет более чем в 2,6 раза, инвестиции в экономику - в 2,5 раза. Планируется, что собственные доходы города, бюджет которого сейчас более чем на половину дотируется федеральным центром, превысят 70%.

Документом предусмотрены существенные показатели роста в традиционных для Севастополя отраслях экономики: судостроении и судоремонте, виноградарстве и виноделии. Кроме того, документ предусматривает возрождение в Севастополе высокотехнологичного машиностроения - отрасли, практически исчезнувшей в постсоветский период. Особое внимание уделяется развитию города как центра туризма, прежде всего исторического и военно-патриотического. Документ определяет направления решения накопленных десятилетиями социальных проблем в области здравоохранения, образования, транспорта, жилищного строительства и других.

Проект стратегии широко обсуждался на экспертных площадках и был согласован с федеральными органами исполнительной власти, после чего был доработан с учетом поступивших замечаний.