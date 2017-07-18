Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Севастополя принял стратегию развития города до 2030 года

В стране
18 июля, 16:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, июля. /ТАСС

Основными целями, как отмечается, являются создание высокоэффективной экономики, становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя во вторник единогласно приняло закон об утверждении стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, передает корреспондент ТАСС.

"Этот документ (стратегия - прим. ТАСС) является базовым документом стратегического планирования. Основными целями стратегии развития Севастополя являются создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга, формирование комфортной городской среды для жителей и гостей", - сказал на заседании городского парламента заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

В результате реализации стратегии валовой региональный продукт к 2030 году вырастет более чем в 2,6 раза, инвестиции в экономику - в 2,5 раза. Планируется, что собственные доходы города, бюджет которого сейчас более чем на половину дотируется федеральным центром, превысят 70%.

Документом предусмотрены существенные показатели роста в традиционных для Севастополя отраслях экономики: судостроении и судоремонте, виноградарстве и виноделии. Кроме того, документ предусматривает возрождение в Севастополе высокотехнологичного машиностроения - отрасли, практически исчезнувшей в постсоветский период. Особое внимание уделяется развитию города как центра туризма, прежде всего исторического и военно-патриотического. Документ определяет направления решения накопленных десятилетиями социальных проблем в области здравоохранения, образования, транспорта, жилищного строительства и других.

Проект стратегии широко обсуждался на экспертных площадках и был согласован с федеральными органами исполнительной власти, после чего был доработан с учетом поступивших замечаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама