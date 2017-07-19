Севморзавод, филиал МГУ и Черноморский флот создают в Севастополе "градостроительный узел"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Севастопольский морской завод, местный филиал МГУ и Черноморский флот РФ планируют совместно развивать принадлежащие им территории в исторической части Севастополя и создать таким образом в городе единый "градостроительный узел". Обсуждение этого проекта, получившего название "Сердце Севастополя", прошло в среду на заседании комитета по градостроительству и архитектуре севастопольского парламента.
"Концепция проекта формирует устойчивую систему градостроительного узла на основе трех философских и технологических связей: завод - инновационная научно-производственная база кораблестроения; университет - национальная база фундаментальных наук с широкими прикладными возможностями; госпиталь ВМФ - парк развития медицинских наук и технологий", - говорится в представленных презентационных материалах проекта.
Суть идеи объяснил журналистам руководитель филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов. "Заводу нужны производственные мощности, нужны кадры, их нужно готовить, привлекать, нужно, чтобы они где-то жили, нам (филиалу МГУ - прим. ТАСС) нужны для развития общежития - их не хватает, образовательные корпуса и научные лаборатории. Кроме того, если мы делаем у себя медицинский научный кластер, то у военных будет опытная база для медицинских технологий", - сказал он.
Директор Севморзавода Игорь Дрей и заместитель командующего Черноморским флотом РФ Юрий Ореховский выразили готовность участвовать в совместном проекте, подчеркнув, что речь идет не об объединении территорий, а о достижении общих целей путем совместного развития этих территорий. К примеру, часть неиспользуемых цехов Севморзавода может быть использована под научные лаборатории МГУ.
По словам Кусова, "градостроительный узел" может быть создан к 2025 году. Он добавил, что реализация идеи находится на начальной стадии, поэтому о ее стоимости говорить пока рано.