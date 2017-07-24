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Россия и Япония могут создать на Курилах парк ветроэнергетических установок

В стране
24 июля, 3:09 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Возможной площадкой для строительства возобновляемых источников энергии рассматривается остров Итуруп

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Власти Японии заинтересованы в создании сети ветрогенераторов на Курильских островах. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Владимир Сидоренко.

"Правительство Японии проявляет наибольший интерес к созданию парка ветроэнергетических установок на Курильских островах. Возможной площадкой для строительства возобновляемых источников энергии рассматривается остров Итуруп. Также с японской стороны поступило предложение об участии в проекте модернизации установленных в 2000 году на острове Кунашир японских дизельных электростанций", - сказал Сидоренко.

По его словам, вопросы модернизации и развития энергетики на Курильских островах власти Сахалинской области планируют обсудить с японской делегацией на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Сидоренко сообщил, что в регионе есть опыт по строительству объектов альтернативной электроэнергетики. В 2015 году на острове Кунашир в селе Головнино была построена ветродизельная электростанция мощностью 885 кВт, в том числе ветровой генерации 450 кВт. Аналогичный проект был реализован в селе Новиково на Сахалине. Ветроэнергетические установки позволили сэкономить 10-15% топлива.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в третьем ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также Великобритании, Германии и ряда других.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, тогда для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.

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