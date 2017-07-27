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Организаторы выставки "День поля" показали 100 образцов сельхозтехники в Рязанской области

В стране
27 июля, 21:27 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 27, июля. /ТАСС

На инновационной агропромышленной выставке-форуме приняли участие глава области Николай Любимов и замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев

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РЯЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Организаторы представили более 100 образцов сельскохозяйственной техники на инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области", в которой в четверг приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Рязанского региона Николай Любимов и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев ознакомились с выставкой современной сельскохозяйственной техники, где было представлено более 100 единиц машин и оборудования отечественного и импортного производства, в том числе тракторы, посевные комплексы, кормо- и зерноуборочные комбайны, роботизированная техника для животноводства, а также новейшие разработки в сфере защиты растений, удобрения", - сообщила пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, на "Дне поля" хозяйства могли приобрести технику на специальных условиях напрямую от производителей. Кроме того, в четверг генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров и глава Рязанского региона Николай Любимов подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в первую очередь, предусматривает предоставление сельхозпроизводителям техники на выгодных условиях. "На сегодняшний день компанией в регион уже поставлено около 785 единиц сельскохозяйственной техники, в ближайшее время "Росагролизинг" планирует поставить еще 100", - добавили в пресс-службе.

"Выставка грандиозная, очень ярко демонстрирует сегодняшнее состояние перевооружения, а это одна из главных задач. Есть федеральная программа, предоставляющая скидку сельхозмашиностроителям, чтобы они давали скидку нашим аграриям. Здесь это точно очень хорошо работает", - процитировали в пресс-службе слова Лебедева.

По данным ведомства, все более 100 образцов сельхозтехники - не выставочные, а реально работающие в полях. "Мы должны быть в курсе всех новинок, и быть очень эффективны в сельском хозяйстве, потому что это основа нашей экономики и основа нашей продовольственной безопасности", - сказал губернатор, отметив, что правительство области и дальше будет поддерживать аграриев для достижения самых эффективных результатов.

Кроме того, на инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области" прошел финал областного профессионального конкурса механизаторов по мастерству управления трактором - "Трактор-шоу", в котором участвовали 15 лучших специалистов из районов. В жюри был победитель Всероссийского конкурса механизаторов из Рязанской области Андрей Шаль.

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