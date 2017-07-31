Площадь земли под "дальневосточные гектары" в Приморье увеличена на 400 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Площадь земли, которая может быть передана в пользование россиянам по закону о "дальневосточном гектаре", увеличена в Приморье сразу на 400 тыс. га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Еще 400 тыс. "дальневосточных гектаров" появилось в Приморье. 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о "дальневосточном гектаре", которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей. Так, одна из поправок разрешает предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса", - говорится в сообщении.

По словам губернатора края Владимира Миклушевского, в границах защитных лесов можно, например, заниматься пчеловодством - этот вид использования земли, кстати, один из наиболее популярных среди получателей гектара в Приморье после индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время в Приморье доступны для получения земли около 2 млн гектаров. За год более 40 тыс. заявок на оформление участков.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение. На первом этапе закон давал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области.

Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.