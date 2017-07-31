Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь земли под "дальневосточные гектары" в Приморье увеличена на 400 тыс. га

В стране
31 июля, 9:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, июля. /ТАСС

В воскресенье Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о "дальневосточном гектаре", которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Площадь земли, которая может быть передана в пользование россиянам по закону о "дальневосточном гектаре", увеличена в Приморье сразу на 400 тыс. га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Еще 400 тыс. "дальневосточных гектаров" появилось в Приморье. 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о "дальневосточном гектаре", которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей. Так, одна из поправок разрешает предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса", - говорится в сообщении.

Смотрите также

"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

По словам губернатора края Владимира Миклушевского, в границах защитных лесов можно, например, заниматься пчеловодством - этот вид использования земли, кстати, один из наиболее популярных среди получателей гектара в Приморье после индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время в Приморье доступны для получения земли около 2 млн гектаров. За год более 40 тыс. заявок на оформление участков.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение. На первом этапе закон давал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области.

Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Дальневосточный гектар"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама