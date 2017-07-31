Кубань в 2017 году собрала рекордный урожай зерновых

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края в этом году собрали более 10 млн тонн урожая зерновых (пшеницы и ячменя), что является рекордом для края, сообщил в понедельник губернатор Вениамин Кондратьев на совещании в краевой администрации.

"Край в этом году снова собрал рекордный урожай. Мы впереди планеты всей: 10,364 млн тонн собрано, на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Это заслуга всех наших сельхозтоваропроизводителей, - сказал он. - Озимая пшеница - 9,05 млн тонн, плюс 108 тыс. тонн к уровню прошлого года, урожайность - 65 ц/га. Ожидали, что будет 66 ц/га, но дождь нам подпортил. Но важно, что в любых погодных условиях мы можем быть победителями".

Как отметил замгубернатора Андрей Коробка, уборка в этом году прошла в рекордно короткие сроки - за 16 дней, в то время как обычно на это требовать более 20 дней, что позволило сократить потери в случае непогоды.

"Я скажу немаловажную цифру - 85% пшеницы - с высокими хлебопекарными качествами, <…> фуражной - всего 15%. Это довольно-таки хороший показатель", - отметил он.

Глава регионального Минсельхозпрода Федор Дерека отметил, что, согласно предварительной оценке, объем сельхозпроизводства в крае в 2017 году составит 439 млрд рублей, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Основная доля приходится на продукцию растениеводства (70%), вклад зерна в которую оценивается в 40%.

В прошлом году в крае было собрано 14,7 млн тонн зерновых, включая рис и кукурузу.

Рекордный урожай сахарной свеклы

Замгубернатора края также сообщил, что в текущем году власти рассчитывают собрать рекордный урожай сахарной свеклы и увеличить долю производства сахара в РФ до 30%.

"Началась уборка сахарной свеклы, все 16 сахарных заводов включились в работу, уже выработаны первые 100 тонн сахара. Мы прогнозируем неплохой урожай сахарной свеклы. В 2016 году это было 10,4 млн тонн, это был рекорд за всю историю, в этом году, думаю, мы этот рекорд должны превзойти", - сказал Коробка.

По его словам, в этом году планируется собрать и переработать около 12 млн тонн сырья.

"Здесь мы привлекаем сырье из соседних регионов - Ростовской области, Ставропольского края, чтобы максимально загрузить заводы", - уточнил вице-губернатор.

Он рассказал, что в прошлом году в регионе было произведено почти 1,5 млн тонн сахара - рекордный показатель.

"Мы практически занимаем долю 25% всего производства сахара в России, в этом году мы подошли к цифре 30%, понимая, что сегодня урожай на Кубани достаточно хороший будет, а в центральной России, где в основном культивируют это направление, будет снижение [из-за непогоды]", - отметил Коробка.

Он добавил, что в этом году впервые на Кубани были высажены сорта сахарной свеклы местной селекции, которые "ничем не отличаются от гибридов иностранной селекции".

"В следующем году будем еще увеличивать почву под посевами отечественных семян сахарной свеклы", - отметил вице-губернатор.

Коробка рассказал, что рост производства позволяет региону рассматривать сахар в качестве экспортного товара.

"В прошлом году мы более 70 тыс. тонн сахара экспортировали, и довольно хорошая цена была. В этом направлении мы будем работать - в продвижении продуктов переработки на экспорт", - резюмировал он.