В Керченском проливе протестировали плавучую систему для перевозки арок Крымского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа./ТАСС/. Плавучая система для перевозки арок Крымского моста протестирована в Керченском проливе, сообщает в среду информационный центр "Крымский мост".
"В акватории Керченского пролива выполнен один из ключевых этапов тестовых испытаний плавучей системы, предназначенной для перевозки и подъема арок судоходного пролета Крымского моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты установили плавучую опору в фарватерном пролете, испытав работу лебедок позиционирования и надежность свайных "якорей". Программой предусмотрено обязательное тестирование всего оборудования, задействованного в перевозке арочных пролетов, "их подъеме и монтаже в проектное положение - на фарватерные опоры".
Первая плавучая опора проходит испытания в фарватерном створе, в месте выгрузки и подъема пролетных строений. Вторая опора тестируется у керченской технологической площадки - там, где пролеты будут грузиться.
"Вес арок в момент транспортировки к фарватеру: более 6 тысяч тонн - железнодорожная и почти 5 тысяч тонн - автодорожная", - сообщили в информационном центре. По его данным, испытания на фарватере прошли в течение отведенных 12 часов (с 6:00 до 18:00 мск), причем "опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было".
"Операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории будет проведена впервые в практике отечественного мостостроения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что введенные в среду утром ограничения судоходства в Керчь-Еникальском канале, где идет строительство Крымского моста, были сняты.
По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, на якорных стоянках снятия ограничений ожидали 20 судов, следующих транзитом через канал со стороны Азовского моря, и 18 транзитных судов - со стороны Черного моря, что "существенно ниже аналогичных показателей по ограничениям, связанным со штормовыми условиями". Монтаж арок на опоры запланирован на август-сентябрь 2017 года.
Крымский мост возводится на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 километров.