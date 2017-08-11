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Почти 300 электронных виз на въезд в Россию выдано за четыре дня

В стране
11 августа, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 300 электронных виз выдано гражданам 10 иностранных государств, желающим въехать на территорию Дальнего Востока России. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

"По-прежнему остаются в лидерах Китай и Япония. Электронную визу получили 119 жителей КНР и 91 гражданин Японии. На третьем месте - Марокко с 45 оформленными визами", - приводятся его слова в сообщении.

Одобрены заявки граждан еще семи стран: Алжира (9 человек), Индии (4), Сингапура (3), Туниса (3), Ирана (2), Саудовской Аравии (2) и Кувейта (1). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Получение по упрощенной схеме подобных виз доступно жителям 18 стран.

Электронная виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территории субъекта РФ, в который осуществлен въезд.

В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи), а с 8 августа начал работать специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз.

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