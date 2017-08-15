До 97% заявок на получение "дальневосточного гектара" в Якутии обрабатывают в срок

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Обработка 97% заявок на получение дальневосточного гектара в Якутии осуществляется в срок до одного месяца. Об этом во вторник журналистам в Якутске заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Якутия занимает второе место по поданным заявкам на получение дальневосточного гектара на Дальнем Востоке <…> Здесь, в Якутии, соблюдается срок рассмотрения заявлений в один месяц по 97% заявкам", - сказал он.

По словам Трутнева, на Дальнем Востоке подано около 100 тыс. заявлений на получение гектара, из которых более 18 тыс. участков приходится на Якутию. На стадии рассмотрения находятся более 72 тыс. заявлений, отдано в пользование гражданам около 27 тыс. участков.

При этом полпред напомнил о принятых поправках в закон о "дальневосточном гектаре", согласно которым увеличиваются площади разрешенных под выдачу земель. "Поправки в закон базируются на улучшении спроса граждан. После этих уточнений закон стал более эффективен <...> и механизм предоставления земель должен стать прозрачнее", - сказал Трутнев.

Так, площади предоставляемых земель на Дальнем Востоке после поправок в закон увеличены за счет охотничьих угодий, территорий геологического изучения и некоторой части резервных лесов.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон, направленный на повышение эффективности предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Закон, в частности, предусматривает расширение территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование. Он также уточняет порядок определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель, если его категория не определена или если выбранный гражданином вид разрешенного пользования участком не соответствует целевому назначению категории земель, к которой этот участок относится.