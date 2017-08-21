В Якутии около 40% муниципальных образований завершили расселение из ветхого жилья

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Якутии завершена почти в 40% муниципальных районов республики. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"14 муниципальных образований (из 36 районов) успешно завершили реализацию программы переселения, которая выполнена в общей сложности в республике на 72%. Переселено более 21 тыс. граждан из 8266 аварийных помещений общей площадью 345, 6 тыс. кв. м. За время реализации программы введено в эксплуатацию 237 многоквартирных домов общей площадью 274 тыс. кв. метра", - говорится в сообщении.

По данным Минстроя Якутии, программа переселения также завершена и в городе Якутске. Всего в рамках реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг." в городе Якутске построено 35 многоквартирных домов, расселено 6 тыс. 388 граждан, проживавших в 2 тыс. аварийных помещениях, введено в эксплуатацию 71,8 тыс. кв. метров нового жилья.

По словам министра архитектуры и строительного комплекса республики Веры Кузаковой, до конца августа на территории Якутии будут введены в эксплуатацию еще 94 объекта. К 1 сентября 2017 года в регионе остается переселить около 9 тыс. человек из 2,8 тыс. аварийного жилья общей площадью более 145 тыс. кв. метров.

На всю программу в республике было предусмотрено более 30 млрд рублей, в том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 12 млрд рублей и средств республиканского бюджета в размере 17 млрд рублей. Кроме того, с 1 января 2018 года Якутия за счет своего бюджета продолжит программу переселения. Муниципальными районами уже заявлено более 1 млн кв. метров ветхого и аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Егор Борисов обратился в прокуратуру республики для контроля за ходом исполнения программы переселения в трех муниципальных районах. При этом по словам Борисова, те застройщики, которые не выполнят программу в срок, будут занесены в список недобросовестных застройщиков.