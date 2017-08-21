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Власти Тверской области не ожидают потерь урожая из-за непогоды

В стране
21 августа, 14:32 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 21, августа. /ТАСС

По словам министра сельского хозяйства области, сейчас заготовлено уже 80% кормов для животных

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ТВЕРЬ, 21 августа. /ТАСС/. Аграрии Тверской области не прогнозируют потерь урожая из-за дождей, которые в этом году шли на территории региона большую часть весны и лета. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства области Павел Мигулев.

"Серьезных опасений по количеству урожая в Тверской области нет. Непогода у нас была до 22 июля, с этого числа вышло солнце, и поднялась температура, после чего аграрии приступили к заготовке кормов для животных. На сегодняшний день заготовлено уже 80% кормов", - сказал Мигулев.

Он добавил, что официально уборочная кампания по агрокультурам стартовала в регионе 17 августа.

"Первые намолоты идут по 44 центнера (с гектара - прим. ТАСС), я считаю, что для этого года урожай неплохой. Урожай мы планируем не меньше уровня прошлого года - примерно 120 тыс. тонн зерна и 350 тыс. тонн картофеля", - отметил глава регионального Минсельхоза.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Тверь" также рассказал, что региональные власти не видят рисков потери урожая из-за непогоды. При этом он отметил, что в области создан резервный фонд для компенсаций возможных потерь аграриям.

По данным регионального Минсельхоза, в 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Тверской области составила 523,6 тысячи гектаров, в том числе посевная площадь зерновых и зернобобовых культур - 71,1 тысячи гектаров, льна - долгунца - 4,4 тыс. га, картофеля - 21,3 тыс. га, овощей - 4,1 тыс. га, кормовых культур - 421,1 тыс. га.

Как сообщалось ранее, в ведомстве прогнозируют, что в денежном выражении производительность агропромышленного комплекса региона в этом году составит 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства.

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