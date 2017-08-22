Доля кубанских зерновых в 2017 году может вырасти до 12% от общего урожая РФ

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ТАСС, 22 августа. Кубанские аграрии надеются собрать в 2017 году до 15 млн тонн зерновых и занять 12% российского рынка, сообщил во вторник журналистам замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.
"В этом году мы рассчитываем собрать до 15 млн тонн урожая, таким образом общая доля объемов зерновых составит 12% от общероссийских объемов. В прошлом году показатель составил 13 млн 900 тыс. тонн зерна различного класса", - сказал Коробка. Он уточнил ТАСС, что по итогам уборочной кампании прошлого года кубанские аграрии намолотили 11,7% зерновых от общего урожая РФ.
Вице-губернатор пояснил, что достичь успехов удалось, в частности, за счет тесного сотрудничества сельхозпроизодителей и ученых на всех этапах работ: от покупки семян и выбора сортов до сбора урожая. При этом посевной материал, используемый в регионе, практически на 100% - результат работы кубанских селекционеров. Ведется спутниковый мониторинг состояния посевов во всем Краснодарском крае, каждая культура проверяется в лаборатории, а обеспеченность сельхозтехникой на Кубани одна из самых высоких в РФ.
Коробка добавил, что Краснодарский край самостоятельно перерабатывает полученные зерновые, в том числе производятся хлебопекарная мука, комбикорма, добавки и другое. В прошлом году на экспорт за рубеж (в том числе Турцию, Египет, Южную Корею и другие страны) было отправлено 12,8 млн тонн зерновых. Задача предприятий на ближайшее время - увеличить экспорт.
Ранее Коробка сообщал, что краснодарские аграрии планируют собрать 14,2 млн тонн зерновых - на 200 тыс. тонн больше, чем в прошлом, "рекордном" году. Сбор яровых и озимых пшеницы и ячменя на Кубани уже завершен - получено 10,36 млн тонн (на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). Урожай риса, как и планировалось ранее, прогнозируется не менее прошлогодних 1 млн тонн, кукурузы - не менее прошлогодних 3 млн тонн. По всем культурам планируется установить рекордные показатели.