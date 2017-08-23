Эксперт: строительство Крымского моста не влияет на число судопроходов из портов Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, не оказывает влияния на количество судопроходов из украинских портов через Керчь-Еникальский канал (КЕК). Это сокращение происходит в течение последних семи лет, сообщила в среду служба капитана морского порта Керчь, за которым закреплен канал.

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Как сообщает РБК, по подсчетам властей Украины, из-за постройки моста через Керченский пролив возможности заходить в Азовское море лишатся 23% ранее приходивших в Мариуполь судов, поскольку появление транспортного перехода якобы означает, что войти под ним в Азовское море смогут только суда длиной не более 160 метров, осадкой не более 8 метров и не более 33 метров высотой над уровнем моря.

В службе капитана порта отрицают связь между строительством Крымского моста и сокращением числа судопроходов из украинских портов.

"Изменения в структуре судоходства в Азово-Черноморском бассейне носят исключительно конъюнктурный характер и никак не связаны со строительством Крымского моста. Об этом свидетельствует статистика судопроходов по Керчь-Еникальскому каналу в/из украинских портов, начиная с 2010 года", - говорится в сообщении службы.

В службе капитана порта рассказали, что количество судопроходов по Керчь-Еникальскому каналу в порты Бердянск и Мариуполь ежегодно сокращается начиная с 2010 года.

"Так, в 2010 году зафиксировано 5110 судопроходов по КЕК в украинские порты, а в 2013 году - 3762 (сокращение на 27%). При этом, в 2013 году количество судопроходов в/из украинских портов составляло всего 13,3% от общего количества судов, прошедших по КЕК в/из портов Азовского моря. В 2014 году - 17%, в 2015 году - 9,4%, в 2016 году - 11,4%", - отметили в службе.

Там также пояснили, что возможность прохода по Керчь- Еникальскому каналу обуславливается его гидрологическими особенностями, в том числе лимитирующими участками с физической глубиной до 8 метров.

"Эти природные особенности остаются неизменными более 100 лет (со времен создания Керчь-Еникальского канала) - вне зависимости от того, по правилам какого государства осуществлялось плавание - Российской империи, СССР, Украины или Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По Керчь-Еникальскому каналу осуществляется судоходство между Черным и Азовским морями. В Азовском море расположены российские порты - Таганрог, Темрюк, Кавказ, Ейск, Азов, Ростов-на-Дону - и украинские - Мариуполь и Бердянск.

"Проход судов в Азовском море до портов Бердянск и Мариуполь после выхода из Керчь-Еникальского канала осуществляется по рекомендованному пути <…>, имеющему глубину на входе 10,8 метра и в конце пути на подходах к портам также около 8 метров. То есть суда с осадкой более 8 метров физически не могут пройти по Керчь-Еникальскому каналу ни в, ни из портов Бердянск и Мариуполь", - подчеркнули в службе.

Керченский пролив мелководен, поэтому вдоль него почти на всем его протяжении еще в XIX веке был прорыт Керчь-Еникальский канал (КЕК), состоящий из четырех колен. Ширина канала - 120 метров, проектная глубина - 9,35 метра. Последняя реконструкция канала была в 1968-1969 годах.

Строительство моста

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 километров.