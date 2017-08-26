Росморречфлот: ограничения судоходства возле Крымского моста не повлияют на транзит судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Ограничения движения судов, которые будут введены в Керчь-Еникальском канале на время установки арок Крымского моста, не окажут существенного влияния на транзит судов, сообщила в субботу пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

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Движение судов ограничат с 27 по 29 августа. В информцентре "Крымский мост" поясняли, что ограничения связаны с возможностью проведения первого этапа морской операции - транспортировкой и подъемом на фарватерные опоры железнодорожной арки Крымского моста.

"Временные ограничения, введенные в Керчь-Еникальском канале на период установки арочного пролета Крымского моста, не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе. Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики", - говорится в сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что при введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале, суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно.

"В частности, в северной части Керченского пролива на якорной стоянке № 453 могут осуществлять стоянку до 80 судов. В районе якорной стоянки № 454 в среднем может оставаться до 100 судов. В южной части Керченского пролива на якорной стоянке № 471 могут стать на якорь до 150-170 судов. При этом, по усмотрению капитанов судов, суда могут уходить ожидать прохода по Керчь-Еникальскому каналу за пределами якорных стоянок", - отметили в пресс-службе.

Временные ограничения судоходства в акватории Керченского пролива не влияют также и на работу Керченской паромной переправы - единственной автотранспортной артерии между Крымом и материковой Россией.

"Фарватер, через который осуществляется паромное сообщение между Крымом и Кубанью, находится на значительном удалении от района строительства Крымского моста", - уточнили в пресс-службе.

Установка арок

Ранее сообщалось, что после завершения всех подготовительных работ обе арки моста - автодорожная и железнодорожная - будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение.

Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна". В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.