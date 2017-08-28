Во Владивостоке построят холодильный комплекс для хранения 40 тыс. тонн рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС /. Холодильный комплекс для хранения рыбопродукции емкостью 40 тыс. тонн построит Владивостокский рыбный порт. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Лёгкого.

"На территории порта будет построен новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тыс. тонн. Сейчас идет проектирование, есть договоренности с японской компанией на поставку специального оборудования", - приводит пресс-служба слова Лёгкого.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, а число созданных новых рабочих мест около 100.

"В прошлом году вылов приморских рыбаков достиг исторического максимума за последние 15 лет. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Рыбу надо где-то хранить, перегружать, транспортировать и новые холодильные мощности сегодня крайне необходимы", - прокомментировал важность проекта губернатор края Владимир Миклушевский.

Ранее, со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова, сообщалось, что в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна совокупной емкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80% существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Восток.