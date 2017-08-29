Закрытое на время установки арки Крымского моста судоходство возобновится с 18:00 мск

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Капитан порта Керчь разрешил с 18:00 мск вторника возобновить судоходство в Керченском проливе, закрытое с 00:00 мск воскресенья на время транспортировки и установки железнодорожной арки Крымского моста. Об этом сообщает Федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Черного моря".

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Отменить действие распоряжения капитана порта Керчь "О запрещении плавания (судов) в запретном районе - в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив с 18:00 29 августа 2017 года", - говорится в распоряжении капитана порта.

В документе указано, что запрет на судоходство в проливе снят "в связи с досрочным завершением части операции, связанной с буксированием и установкой в штатное место арочного железнодорожного пролета (моста)".

Морская операция по установки арки Крымского моста началась 27 августа. На время операции в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как сообщалось, строители к 09:30 мск вторника подняли арочную конструкцию на проектную высоту в 35 метров от уровня моря.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. Первый этап морской операции предусматривает установку железнодорожной арки моста, второй - автодорожной, он запланирован на сентябрь.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.