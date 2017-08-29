Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закрытое на время установки арки Крымского моста судоходство возобновится с 18:00 мск

В стране
29 августа, 17:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС

Запрет на судоходство снят в связи с досрочным завершением морской части операции, связанной с буксированием и установкой арочного железнодорожного пролета

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Капитан порта Керчь разрешил с 18:00 мск вторника возобновить судоходство в Керченском проливе, закрытое с 00:00 мск воскресенья на время транспортировки и установки железнодорожной арки Крымского моста. Об этом сообщает Федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Черного моря".

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Отменить действие распоряжения капитана порта Керчь "О запрещении плавания (судов) в запретном районе - в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив с 18:00 29 августа 2017 года", - говорится в распоряжении капитана порта.

В документе указано, что запрет на судоходство в проливе снят "в связи с досрочным завершением части операции, связанной с буксированием и установкой в штатное место арочного железнодорожного пролета (моста)".

Морская операция по установки арки Крымского моста началась 27 августа. На время операции в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как сообщалось, строители к 09:30 мск вторника подняли арочную конструкцию на проектную высоту в 35 метров от уровня моря.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. Первый этап морской операции предусматривает установку железнодорожной арки моста, второй - автодорожной, он запланирован на сентябрь.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
2
Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья
3
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"
4
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
5
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
6
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
7
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама