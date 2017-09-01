Последний храм Суворова: на Новгородчине восстановят построенную полководцем церковь

Александр Суворов был не только великим полководцем, но и крупным помещиком: его родовое новгородское имение насчитывало 23 деревни, 1,5 тыс. крепостных душ и 19 тыс. десятин земли. Еще Суворов был набожным человеком и за свою жизнь возвел несколько храмов. До наших дней сохранилось два каменных храма, построенных на средства Суворова. Один из них — храм Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины Новгородской области.

Примирить крепостных

Население небольших Сопин в Боровичском районе летом увеличивается втрое: сюда с детьми съезжаются до сотни дачников и отпускников, преимущественно из Петербурга и Москвы. Притяжение деревни не только в прекрасной природе, но и в храме, простоявшем здесь более 230 лет. Его построил Александр Суворов, чтобы примирить крестьян соседних деревень.

"Сохранились документальные свидетельства современников графа Суворова, рассказывающие, что его крепостных не пускали молиться в деревянную церковь в Сопинах: дескать, они на нее не жертвовали, да и тесно там всем. Говорят, дело дошло до кулачного боя. Тогда Суворов принял решение о строительстве новой, каменной церкви", — рассказала директор Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника Марина Васильева.

Развернуть Купол храма Святой Живоначальной Троицы в селе Сопины © Сергей Фадеичев/ТАСС Купол храма Святой Живоначальной Троицы в селе Сопины © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Из приказа Суворова по Новгородским вотчинам в июле 1785 года: "<...> назначено оброк со всех вотчин — 3000 рублей — авансом на два года вперед отдать вкладом на постройку Сопинской церкви", — привела она выдержку из документа, добавив, что Александр Васильевич лично контролировал строительство.

В 1800 году, уже после смерти полководца, храм освятили и дали имя Святой Живоначальной Троицы. В 1935 году церковь закрыли и разорили. По оценке специалистов областного управления по охране памятников, "здание для своего возраста крепкое, конечно, с частичным руинированием. Оно является памятником регионального значения. В прошлом году церковь была передана в аренду Новгородской митрополии на 49 лет". В ведомстве подсчитали, что восстановление храма может обойтись в 50 млн рублей.

Возродится православная община

Некогда оштукатуренные стены храма покрыты красной рябью кирпичей, в стеклянных арочных окнах — мелкая железная решетка. На большой купол недавно установили крест. Здание церкви соединялось коридором с двухъярусной колокольней, но сейчас проход рассыпался. Зато на звоннице уже повесили колокол, и он высоким звуком приветствует гостей.

Развернуть Храм Святой Живоначальной Троицы © Сергей Фадеичев/ТАСС Храм Святой Живоначальной Троицы © Сергей Фадеичев/ТАСС

Когда-то храм украшали ценные иконы — копия иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге. Сейчас внутри пустынно и гулко, кое-где стоят деревянные леса. На сводах сохранились следы фресок, в углу, при входе — импровизированный алтарь на небольшом столе. Посетители зажигают свечи и пишут церковные записки. Службы здесь начались не так давно.

Отец Алексий из местной Боровичской епархии не скрывает радости, рассказывая, с каким энтузиазмом жители отнеслись к созданию православного прихода в Сопинах.

Во-первых, храм с историей, во-вторых, он нужен сейчас как никогда — ведь по крупицам приходится собирать то благочестие, которое было в этом месте ранее, когда здесь молился Суворов Отец Алексий, священник Боровичской епархии

"Прямо в эти дни, так совпало, создаем православную общину и приход. Будем заниматься богослужением и восстановлением храма. Во-первых, храм с историей, во-вторых, он нужен сейчас как никогда — ведь по крупицам приходится собирать то благочестие, которое было в этом месте ранее, когда здесь молился Суворов", — рассуждает священник.

Судьбой разрушающегося храма озаботились в 2008 году местные предприниматели и жители, которые каждый год понемногу обустраивают территорию вокруг храма, покрыли крышу и установили двери. Колокол установлен тоже их силами.

Бизнес поможет

В одной из поездок по региону суворовский храм показали врио губернатора Новгородской области Андрею Никитину.

"Все храмы должны получать поддержку и быть отремонтированы. Но у каждого человека есть душа и какие-то свои порывы. Когда я увидел именно эту церковь, ее состояние, я понял, что так быть не должно. Человек, который прославил нашу страну, подвигом которого мы гордимся, построил этот храм, чтобы люди сюда приходили. Для меня эта история важна", — откровенно говорит Никитин, добавляя, что "всем вместе удастся восстановить храм и сделать его таким, каким он был при Суворове".

Развернуть Протоиерей Иоанн Романович Мороко, руководитель Клуба лидеров РФ Артем Аветисян и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин © Сергей Фадеичев/ТАСС Протоиерей Иоанн Романович Мороко, руководитель Клуба лидеров РФ Артем Аветисян и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин © Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава региона привез в Сопины членов Клуба лидеров РФ с предложением помочь восстановлению уникального храма. Это некоммерческое партнерство, созданное при поддержке Агентства стратегических инициатив, объединяет более 280 владельцев бизнеса, на предприятиях которых задействовано более 10 тыс. работников.

"Этот храм имеет значение не только для Новгородской области, но и для всей страны в целом. Мы приняли единогласное решение помочь его воссозданию. В ближайшее время обсудим конкретные детали и приступим к восстановлению храма", — сказал руководитель Клуба лидеров Артем Аветисян.

Владелец обувной компании "Зенден" Андрей Павлов родом из Поддорского района Новгородской области. С этими местами связана история его семьи. В конце 1960-х годов его отец жил в Сопинах в детском доме. "Отец рассказывал, что детдом был совсем неподалеку, а в этой церкви у них был спортзал, куда все ходили заниматься, — поделился он воспоминаниями. — Живо представляю, как он бегал здесь мальчишкой. Для меня дорого это место, я обязательно буду участвовать в восстановлении храма".

Юлия Генерозова