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В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику

В стране
4 сентября, 18:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, сентября. /ТАСС

Скульптура будет символизировать дружбу Москвы и Санкт-Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Петербургский скульптор Вячеслав Бухаев создал шуточный памятник бордюру и поребрику. С 5 сентября его можно будет увидеть на Бассейной улице, сообщает корреспондент ТАСС.

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"Идея памятника родилась в ходе одного разговора о разнице говоров в Петербурге и Москве и наиболее ярких примерах, таких как поребрик - бордюр, батон - булка, парадная - подъезд и так далее", - сказал скульптор в беседе с корреспондентом ТАСС.

Работа над композицией длилась около года, новый памятник будет символизировать дружбу двух столиц. В ближайшем будущем аналогичный памятник будет предложено поставить на Ленинградском проспекте в Москве. В Петербурге он установлен в Московском районе, откуда начинается Московское шоссе.

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Памятник высотой около метра представляет собой два скрещенных гранитных столбика, один из которых обработан как московский бордюр, а второй - как петербургский поребрик. На них выбит стихотворный текст, который сочинил сам скульптор: "Поребрик - здесь, бордюр - в столице, давайте вместе веселиться".

"Композиция простая, лапидарная, но в ней есть юмор, это то, чего сейчас не хватает", - сказал Бухаев. Бордюр и поребрик установлены в пешеходной зоне и доступны всем, кто захочет с ними сфотографироваться, а в администрации Московского района обращают внимание на то, что он специально размещен недалеко от нового здания Российской Национальной библиотеки, чтобы любителям лингвистических диспутов не пришлось ходить далеко за справками.

Произведения Вячеслава Бухаева достаточно широко представлены в городской среде Петербурга. В их числе - памятник "Чижику-Пыжику" на Фонтанке, "Носу" гоголевского майора Ковалева. Среди самых известных его произведений - памятник "Партизанская слава" в Лужском районе Ленинградской области.

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