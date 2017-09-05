В Архангельской области реализуют проект социальной ипотеки для бюджетной сферы

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Проект социальной ипотеки под 6% годовых для работников бюджетной сферы будет реализован в Архангельской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"До конца этого года мы совместно с банком планируем выдать около 100 кредитов на срок до пяти лет под 6% годовых. Сейчас мы ждем от профильных министерств правительства области списки по отраслям с предоставлением документов, которые будут направлены в банк для оценки кандидатов и подписания кредитных договоров с участниками программы", - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры области Михаила Яковлева.

Соглашение о данном варианте ипотеки подписано между Правительством региона и Московским индустриальным банком. В рамках проекта запланирована выдача ипотечных кредитов работникам бюджетных организаций области на сумму до миллиона рублей на срок до пяти лет под 6% годовых. Компенсацию разницы между обычной и льготной кредитной ставкой возьмет на себя региональный бюджет. Для этого в региональном бюджете заложены необходимые средства - более 15 млн рублей на ближайшие три года.

Для участия в программе работник бюджетной сферы должен обратиться к руководителю организации и собрать стандартный пакет документов для ипотечного кредитования. Затем письменное заявление с пакетом документации направляется в отраслевое министерство, которое ведет единый реестр кандидатов и направляет его в региональное министерство строительства и архитектуры. Далее списки поступают в банк, который начинает напрямую работать с клиентом.

"Цель проекта - улучшение жилищных условий наших врачей, учителей, работников детских садов. Мы будем подходить индивидуально к работе с каждым кандидатом. Документы будут тщательно обработаны. Все участники жилищного проекта смогут получить наши консультации и рекомендации, - приводит пресс-служба слова начальника операционного офиса "Региональное управление в г. Архангельске" филиала в г. Санкт-Петербурге Московского индустриального банка Василия Баданина.

Критерии участия в программе стандартные: проживание на территории Архангельской области и возраст от 22 до 65 лет на момент окончания кредита. Также работник должен иметь трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет или бессрочный контракт.