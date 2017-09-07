На "Невском пятачке" открыт памятник москвичам, погибшим в боях за блокадный Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный москвичам, погибшим в боях за осажденный Ленинград, открыт в четверг на мемориале "Невский пятачок" в Ленинградской области. Гранитная плита "москвичам, навечно ставшим ленинградцами" открыта в канун 76-й годовщины начала блокады.

"Планы установить памятный знак москвичам, участвовавшим в обороне Ленинграда, появились еще в 2000-х, но реализовать их удалось только сейчас, новый памятный знак на Интернациональной аллее Памяти и Славы создан коллективом авторов", - рассказали ТАСС в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, на территории которого расположен мемориал.

Мемориал "Невский пятачок", который в наши дни входит в состав музейного комплекса "Прорыв блокады Ленинграда", создан на месте плацдарма, который вошел в историю Великой Отечественной войны как символ мужества и стойкости советских солдат. Бои на этом небольшом участке фронта продолжались в общей сложности 285 дней, девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались с "пятачка" прорвать блокаду Ленинграда. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тыс. человек до 250 тыс., но они не считаются окончательными.

С июля 1978 года "Невский пятачок" стал мемориальным военно-историческим комплексом. В 2010 году здесь была открыта Интернациональная аллея Памяти и Славы. На ней установлены памятные знаки уроженцам разных республик и областей бывшего СССР, погибшим за Ленинград на этом плацдарме. Здесь есть плиты в память о солдатах из Татарстана, Дагестана, Коми, Мордовии, Московской, Кировской, Вологодской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.