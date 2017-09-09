Госархив Ульяновска впервые получил собственное здание

УЛЬЯНОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Государственный архив Ульяновска впервые получил собственное здание. Торжественная церемония его открытия, приуроченная ко Дню города, который Ульяновск отметит 10 сентября, состоялась в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства искусства и культурной политики региона.

"В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018)", в соответствии с заключенным соглашением с Федеральным архивным агентством из федерального бюджета было выделено 100 млн рублей на проведение строительно-монтажных работ в предназначенном для размещения Госархива здании и приобретение оборудования. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова открытие Государственного архива в новом здании стало подарком жителям ко Дню города Ульяновска", - сказали в пресс-службе.

До 2007 года архив размещался в здании бывшей Воскресенской (Германовской) церкви, затем помещение по решению Федерального арбитражного суда Поволжского округа было передано в ведение Симбирской и Мелекесской епархии. Сам архив переместили в здание Ленинского мемориала.

До передачи Государственному архиву собственного здания свыше 1 млн единиц хранения архивных документов хранилось в четырех зданиях в разных районах города.

Теперь в четырехэтажном здании возможно хранить порядка 1 млн 300 тыс. единиц архивных документов. На первом этаже размещен основной персонал учреждения, на третьем и четвертом оборудованы архивохранилища площадью 600 кв. метров. В одноэтажном здании пристройки расположены помещения для посетителей, читальный зал, комнаты для приема и обработки документов.

На цокольном этаже находится станция газового пожаротушения, тепловой узел, электрощитовая, помещения для временного хранения документов и противопожарных насосов, санузлы и подсобные помещения.