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Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" пройдет в этом году в Ульяновской области

В стране
10 сентября, 18:39 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 10, сентября. /ТАСС

По данным регионального отделения Союза машиностроителей, в ней примут участие школьники со всей России

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УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ульяновский государственный университет в этом году станет площадкой для проведения Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Соответствующее соглашение подписали председатель Ульяновского регионального отделения Союза машиностроителей РФ Сергей Ефимов, министр образования и науки региона Наталья Семенова, ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко, начальник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища Владимир Шкирков.

"Стороны <…> осуществляют совместное проведение Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" на площадке университета [Ульяновского государственного университета] по следующим направлениям: естественные науки, техника и технологии, обществознание, русский язык, история. Перечень направлений может быть дополнен по рекомендации сторон или оргкомитета олимпиады", - говорится в тексте соглашения, подписанного в воскресенье на Молодежном инновационном форуме "Будущее машиностроения России" в Ульяновске

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщил журналистам в кулуарах форума, что в олимпиаде примут участие школьники всех возрастов.

"Соглашение касается самой крупной в стране негосударственной олимпиады "Звезда" - олимпиады для школьников, причем, это не только старшеклассники, а школьники всех возрастов. <…> Сейчас во всех суворовских училищах, нахимовских училищах во всех регионах РФ, на базе более 65 вузов функционирует олимпиада, поэтому соглашение касалось того, чтобы придать этой работе еще более системный характер", - сказал он.

Гутенев добавил, что Ульяновская область для проведения олимпиады в этом году выбрана неслучайно. "Ульяновская область является уникальной - здесь мощнейший автомобильный и авиационный кластер. За последние годы удалось привлечь много инвесторов, которые пришли не как портфельные инвесторы, а вошли в реальные проекты", - уточнил он.

Статус Олимпиады

Первый вице-президент Союза машиностроителей России подчеркнул, что 27 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Союза машиностроителей дал поручение министру образования и науки Ольге Васильевой включить олимпиаду "Звезда" в состав министерских.

В пресс-службе Союза машиностроителей РФ ТАСС уточнили, что финансирование олимпиады в этом году президент России поручил обеспечить за счет средств федерального бюджета. По данным регионального отделения Союза машиностроителей, "Звезда" пройдет в Ульяновской области до конца 2017 года, в ней примут участие школьники со всей России.

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