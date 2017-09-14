Карантин из-за АЧС ввели в селе Саратовской области

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САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Ветеринары выявили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления ветеринарии региона.
"В связи с выявлением заболевания свиней африканской чумой на животноводческой точке, расположенной вблизи села Подлесное Марксовского района, установлен карантин", - говорится в сообщении.
Ветеринарная служба проводит мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции из очага. Введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок и вывоз свиней с территории карантина.
Ранее сообщалось, что с начала года в области выявлено уже порядка 30 очагов АЧС, в июле зафиксировано 11 очагов. Больше всего от АЧС в этом году пострадали Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Иркутская, Ивановская, Нижегородская области.
АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.