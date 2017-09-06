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Более 10 очагов АЧС ликвидировано в Саратовской области за неделю

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:45 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 6, сентября. /ТАСС

С начала года в области выявлено уже порядка 30 очагов АЧС

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САРАТОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Ветеринары ликвидировали более 10 очагов африканской чумы свиней (АЧС) за неделю в Саратовской области. Об этом в среду сообщает управление ветеринарии при правительстве региона.

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Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в области выявлено уже порядка 30 очагов АЧС, причем только в июле зафиксировано 11 очагов. Больше всего от АЧС в этом году пострадали Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Иркутская, Ивановская Нижегородская области.

"В период с 24 по 30 августа 2017 года отменен карантин в селах Горюши Хвалынского, 3-я Коммуна, Студеновка, Андреевка, Комаровка Воскресенского, Маянга и Еланка Балаковского, Красный Яр, Старицкое, в животноводческом хозяйстве "Время-91" Энгельсского района", - уточнили в управлении ветеринарии.

Несмотря на ликвидацию очагов, в течение 6 месяцев сохраняется запрет на вывоз за пределы указанных районов свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей промышленную термическую обработку. Также под запретом реализация свиней и их закупка у населения. На год запрещено разведение свиней.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.

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