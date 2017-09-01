Новые очаги АЧС выявлены в Саратовской, Воронежской и Омской областях

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Ветеринары зафиксировали три новых очага африканской чумы свиней (АЧС) в Саратовской, Воронежской и Омской областях, сообщили в пятницу в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"В результате лабораторных исследований геном вируса АЧС обнаружен в материале, взятом в селе Чапаево Саратовской области, в поселке Любинский Омской области и в селе Хохол Воронежской области", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской, Омской и Воронежской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что больше всего от АЧС в этом году пострадали Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Иркутская, Ивановская, Нижегородская области.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.