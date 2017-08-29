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Африканская чума свиней зафиксирована в еще одном населенном пункте Омской области

Сибирь
29 августа, 15:29 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В регионе объявлен режим ЧС

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© Александра Мудрац/ТАСС

ОМСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в поселке Любинском Любинского района Омской области, сообщила во вторник ТАСС заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Ольга Матыка.

Ранее это заболевание было зафиксировано в 11 районах Омской области, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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"В Любинском районном поселении обнаружен очаг АЧС. Животные будут отчуждаться в самом поселке и населенных пунктах Филатовка, Масляновка и Чулково", - отметила Матыка. Она уточнила, что общее количество свиней в этих поселениях составляет порядка 220 голов. Владельцам животных выплатят компенсации из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за килограмм живого веса и 186 рублей за килограмм убойного веса.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского, Калачинского, Исилькульского и Тюкалинского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с четвертым уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - третий уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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