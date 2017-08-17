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Африканская чума свиней в Омской области добралась до областного центра

Сибирь
17 августа, 15:32 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Неизлечимое для свиней заболевание ранее было выявлено в 19 населенных пунктах региона

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ОМСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в поселке Новая Станица, который относится к города Омску, сообщили ТАСС в четверг в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это неизлечимое для свиней заболевание ранее было выявлено в 19 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"В поселке Новая Станица произошел падеж свиней. Анализы показали наличие вируса АЧС", - уточнили в Минсельхозе.

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По данным ведомства, в зону, где у населения будет изъято поголовье свиней, попали села Черемуховское и Троицкое, поселки Карьер, Армейский, Новоомский, деревни Гауф и Сибкоммуна, 14-й военный городок и станция Фадино. Численность животных, подлежащих отчуждению, не сообщается. Владельцам свиней будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за кг живого веса и 186 рублей за кг убойного веса.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - 3 уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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