АЧС была завезена в Омскую область с продуктами свиноводства

ОМСК, 15 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был завезен в Омскую область с продуктами свиноводства, заявил во вторник журналистам начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Очаги этого неизлечимого для свиней заболевания зафиксированы в 19 населенных пунктов 8 из 32 районов Омской области.

"На сегодня мы отработали все версии, за исключением заноса АЧС на территорию Омской области с продукцией свиноводства. Сейчас мы проверяем львиную долю поступающей из-за пределов региона продукции, ищем ту ниточку, которая укажет, откуда был произведен завоз", - сообщил Плащенко.

По его словам, скорее всего кто-то из жителей, побывав в гостях в регионе с АЧС, привез с собой это заболевание. "Для этого достаточно было привезти кусочек копчености, сала и выбросить остатки", - отметил главный ветеринар региона. Ранее Плащенко рассказал, что ведомство рассматривало также варианты занесения вируса с поросятами, кормами и через реку Иртыш.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

В Омской области находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском-Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан- Агро" (70 тыс. - 3 уровень). По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, им заражение АЧС не грозит.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.