Сотрудники омского свинокомплекса остались жить на работе, чтобы защитить поголовье от АЧС

ОМСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский свинокомплекс "Руском-Агро" (принадлежит ГК "Руском") ввел из-за африканской чумы свиней (АЧС) закрытый режим, работники остались жить на предприятии, чтобы исключить связь с внешним миром и вероятность заражения поголовья, сообщил в пятницу журналистам начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

В Омской области АЧС зафиксирована в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). "Пока эта мера распространяется на две недели, чтобы оградить связи с внешним миром и предотвратить занос вируса АЧС на территорию свиноводческого комплекса", - рассказал Плащенко.

По его словам, работники добровольно согласились на такую меру предосторожности, им обеспечены все условия для проживания - подготовлены помещения, приобретены телевизоры, микроволновые печи, предоставлено трехразовое горячее питание.

Плащенко сообщил, что на территории Омской области находится около 500 тыс. свиней, из которых около 200 тыс. содержатся в личных подсобных хозяйствах. В регионе насчитывается 5 крупных свинокомплексов - "Омский Бекон" (150 тыс. голов), "Руском-Агро" (110 тыс. голов), "Титан-Агро" (70 тыс), "Оша" (15 тыс.) и КФХ "Люфт" (9 тыс.).

Предприятиям с уровнем компартмента ниже третьего из-за АЧС разрешается реализовывать только те продукты свиноводства, которые прошли горячую обработку до 72 градусов.

Вспышка АЧС

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в 18 населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

Все поголовье свиней, которое находится в карантинной зоне вокруг очагов АЧС, изымается у собственников и сжигается. Владельцы животных получат из резервного фонда Омской области компенсацию в размере 133 рублей за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса. Жители, которые пытались утаить и вывезти за пределы карантинных зон свиней или их мясо, выплаты не получат.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.