Власти Югры ввели ограничения на ввоз свинины из Омской области из-за АЧС

ТАСС, 10 августа. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели запрет на ввоз свинины из Омской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в четверг в администрации Ханты-Мансийска.

"Ограничения введены в связи с регистрацией в Омской области очагов африканской чумы свиней. Соответствующий приказ подписал врио руководителя ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Документ запрещает вывозить живых свиней и свиноводческую продукцию с территории Омской области, не прошедшую термическую технологическую обработку", - уточнили в администрации.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Ее вспышки обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. В этом году вспышка АЧС была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района в Омской области. Позднее заболевание было обнаружено в 18 населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

По словам начальника областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. Для человека заболевание не представляет опасности.