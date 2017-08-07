Власти Новосибирской области выделят дополнительные 8,5 млн рублей на профилактику АЧС

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области одобрило направление дополнительных 8,5 млн рублей на профилактику африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой фиксируются в соседней Омской области. Решение было принято на рабочем заседании в понедельник, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На профилактику возникновения вируса африканской чумы свиней на территории Новосибирской области будет дополнительно направлено 8,5 млн рублей. По словам начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова, ситуация с появлением очагов африканской чумы свиней на территории Омской области создает риск заноса вируса болезни в наш регион и возникновения биолого-социальной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Рожков добавил, что финансирование будет направлено из резервного фонда регионального правительства на приобретение диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе.

Также на заседании было одобрено распоряжение о проведении мероприятий по регулированию численности диких кабанов на территории региона. Утверждение квоты для санитарного отстрела диких кабанов необходимо для получения проб для лабораторных исследований, а также для недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Новосибирской области.

Руководитель департамента по охране животного мира Пётр Гога уточнил, что мероприятия по снижению численности диких кабанов будут проводиться в зоне шириной 10 км вдоль административной границы с Омской областью.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Омского, Саргатского, Таврического, Любинского, Кормиловского, Нижнеомского и Оконешниковского районов.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус- возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.