Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свиней

ОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области увеличило региональный резервный фонд на 100 млн рублей, чтобы возмещать материальный ущерб владельцам личных подсобных хозяйств, потерявшим поголовье животных из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее решение было принято во вторник на внеочередном заседании Законодательного собрания, сообщила пресс-служба областной администрации.

АЧС зафиксирована в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"На выплату компенсаций уже сегодня требуется свыше 80 млн рублей. Губернатор Виктор Назаров инициировал увеличение регионального фонда на 100 млн рублей, депутаты единогласно поддержали соответствующие изменения в областном бюджете", - уточнили в правительстве.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области рассказали, что все поголовье свиней, которое находится в пятикилометровой зоне вокруг очагов АЧС, изымается у собственников и сжигается. Выплата компенсаций владельцам свиней происходит через 20 дней после установления в населенном пункте карантина. Размер компенсации составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса.

Жители, которые пытались утаить и вывезти за пределы карантинных зон свиней или их мясо, компенсаций не получат.

Вспышка АЧС

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в 18 населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов. По состоянию на 7 августа в регионе было отчуждено уже более 9,3 тыс. голов свиней общим весом в 604 тонны.

По словам начальника областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.