Более 27 млн рублей выплатят жителям Омской области, пострадавшим от АЧС

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Омской области выделят более 27 млн рублей на компенсации жителям региона, чьих животных пришлось уничтожить из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства. В четырех районах Прииртышья, где было зафиксировано это неизлечимое для свиней заболевание, были уничтожены 3670 животных общим весом более 211 тонн.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области составило дорожную карту по выделению субсидий пострадавшим от АЧС владельцам личных подворий. В четырех очагах заражения отчуждено более 3670 голов свиней, за которых выплатят более 27 млн рублей. Первые выплаты начнутся с 5 августа", - сказали в правительстве.

Там отметили, что размер выплаты составляет 133 рублей за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса. Также региональные власти прорабатывают вопрос о продаже по льготной цене пострадавшим от АЧС быков, индюков и бройлеров, чтобы обеспечить их мясом на зиму.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Новоархангелка Любинского района, 24 июля - в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района, 25 июля - в селах Красноярка и Нижняя Ильинка Омского района.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия создан штаб по борьбе с АЧС, куда круглосуточно могут обратиться за консультациями главы районов и поселений, а также владельцы личных подворий.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.