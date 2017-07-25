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Омская область определила размер компенсаций владельцам изъятых из-за АЧС свиней

Сибирь
25 июля, 15:59 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Компенсация будет производиться из расчета 133 рублей за кг живого веса свиньи и 186 рублей за кг убойного веса

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© ТАСС/Дмитрий Рогулин

ОМСК, 25 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области определило размер выплат из регионального резервного фонда владельцам изъятых из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) животных. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов.

Это неизлечимое для свиней заболевание зафиксировано в 9 населенных пунктах 4 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС. По состоянию на 25 июля в регионе изъято и уничтожено уже около 3,5 тыс. голов свиней или порядка 192 тонн живого веса. Эти цифры растут с каждым днем из-за выявления новых очагов заболевания, вокруг которых в радиусе 5 км изымается и уничтожается все поголовье свиней.

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"Компенсация будет производиться из расчета 133 рублей за кг живого веса свиньи и 186 рублей за кг убойного веса. Размер выплат определялся из средней рыночной стоимости. Выплачиваться средства будут в течении десяти дней с момента снятия в поселении карантина", - сказал Новоселов.

Ранее в региональном Минсельхозе ТАСС пояснили, что компенсация за живой вес будет выплачиваться тем хозяевам, чьи животные были изъяты живыми (в дальнейшем животных умерщвляют бескровным способом для уменьшения вероятности распространения заболевания - прим. ТАСС), а за убойный вес - за изъятое мясо и выпотрошенные туши свиней. Выплаты не получат те владельцы, которые пытались утаить животных, чтобы вывезти свиней или их мясо за пределы карантинных зон.

По словам зампреда, помимо денежных компенсаций жителям сел будет предоставлена возможность приобрести по льготной цене молодняк крупного рогатого скота и индюшек. "Люди смогут откормить животных к осени и будут зимой с мясом, а излишки смогут продать, чтобы заработать деньги", - отметил Новоселов.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Новоархангелка Любинского района, 24 июля - в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района, 25 июля - в селах Красноярка и Нижняя Ильинка Омского района.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия создан штаб по борьбе с АЧС, куда круглосуточно могут обратиться за консультациями главы районов и поселений, а также владельцы личных подворий.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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