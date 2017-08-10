Омский фермер полтора месяца скрывал факт падежа свиней из-за АЧС

ОМСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский фермер из поселка Верблюжье Саргатского района Омской области, с которого началось распространение африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, полтора месяца скрывал факт падежа животных, заявил в четверг ТАСС руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области Олег Подкорытов.

Этим обусловлено столь широкое распространение заболевания по региону. АЧС зафиксирована в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"Фермер Фиксель, когда у него начался падеж свиней, скрывал это, закапывал туши в лесу и бросал на свалках. Специалисты, когда брали… пробы 6 июля, сообщили, что животные умерли больше месяца назад - ориентировочно в начале мае", - сказал Подкорытов.

По его словам, изначально у фермера было более 50 свиней, а к моменту, когда о падеже узнали ветеринарные власти, осталось всего 27 животных. "АЧС была в этом хозяйстве и передавалась оттуда. Например, почтальон приносил пенсии и на себе переносил вирус по округе. Сам фермер, как утверждают свидетели, поросят продавал", - рассказал глава омского Россельхознадзора. В отношении фермера СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия". Откуда это заболевание появилось в хозяйстве фермера, пока неизвестно.

Вспышка АЧС

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в 18 населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

Все поголовье свиней, которое находится в пятикилометровой зоне вокруг очагов АЧС, изымается у собственников и сжигается. Владельцы животных получат из резервного фонда Омской области компенсацию в размере 133 рублей за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса. Жители, которые пытались утаить и вывезти за пределы карантинных зон свиней или их мясо, выплаты не получат.

На сегодняшний день, по словам главы омского Россельхознадзора, все очаги АЧС локализованы, ведется мониторинг ситуации в районах Омской области.

По словам начальника областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.