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Очаг АЧС выявлен в еще одном селе Омской области

Сибирь
14 августа, 11:37 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Неизлечимое для свиней заболевание ранее было выявлено в 18 населенных пунктах региона

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ОМСК, 14 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в селе Тавричанка Любинского района Омской области, сообщили ТАСС в понедельник в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это неизлечимое для свиней заболевание ранее было выявлено в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"Падеж свиней произошел в личном подсобном хозяйстве в селе Тавричанка Любинского района. Анализ пробы патматериала дал положительный результат на АЧС", - сообщили в Минсельхозе.

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В ведомстве отметили, что в первой угрожаемой зоне, в которую, помимо Тавричанки, вошла деревня Ивановка, будет ликвидировано все поголовье свиней, численность которого не уточняется. Владельцам животных будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 руб. за кг живого веса и 186 руб. за кг убойного веса. Всего в регионе по состоянию на 14 августа уже отчуждено около 9,8 тыс. свиней общим весом более 635 тонн.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

В Омской области находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском-Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан- Агро" (70 тыс. - 3 уровень). По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, им заражение АЧС не грозит.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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