В Башкирии утвердят госпрограмму по сохранению и развитию языков народов республики

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УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Госпрограмма по сохранению и развитию языков народов Башкирии появится в республике до 1 февраля 2018 года. Соответствующий указ подписал 14 сентября глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
"Указом учреждены гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. В документе также отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Правительству республики поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан с подпрограммами "Башкирский язык", "Русский язык" и "Родные языки", а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа", - говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.
Также, согласно указу, общественной палате республики и Ассамблее народов Башкирии рекомендовано осуществлять общественный мониторинг реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.
По данным пресс-службы главы республики, указ будет гарантировать равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на территории Башкирии, создаст условия для свободного изучения государственных языков республики, а также обеспечит эффективность и доступность системы изучения башкирского языка и языков народов Башкирии.