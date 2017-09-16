На "Фестивале молока" в Оренбуржье прошли поедание йогурта и конкурс красоты среди коров

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ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Акция одновременного поедания пуда йогурта и конкурс красоты среди коров прошел в субботу на "Фестивале молока-2017" в Ташлинском районе Оренбургской области, передает корреспондент ТАСС.
"Благодарим за труд на благодатной ташлинской земле, гордимся, что здесь живут самые большие производители молока", - сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаил Маслов, обращаясь к жителям района.
Ташлинский район по праву считается молочной столицей Оренбужья, здесь работает крупнейший в регионе Ташлинский молокоперерабатывающий завод. По словам главы Ташлинского района Владимира Сусликова, в районе самое крупное поголовье крупного рогатого скота в регионе - порядка 36 тыс. голов в крупных хозяйствах и фермеров.
В программе фестиваля молока прошел конкурс на выпивание трехлитровой банки молока и акция по одновременному выпиванию пуда Ташлинского йогурта. Для гостей праздника работала выставка продуктов, которые представили молочные предприятия со всей области и сельские подворья. В программе было театрализованное представление, работал детский молочный городок, а также работал исторический музей молока, где показано молочное производство молока от древнего мира до настоящего времени.
Гости праздника выбирали самую красивую буренку, голосуя цветами - в корзинку с приглянувшейся коровой клали цветки.
Молочный фестиваль прошел в Ташлинском районе, претендующем на звание молочной столицы области, второй раз. На первом празднике в прошлом году побывало более 4 тыс. гостей.