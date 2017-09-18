В Магадане в 2019 году появится единственный тепличный комплекс в условиях крайнего севера

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Круглогодичный тепличный комплекс площадью 5 га и стоимостью 1,77 млрд рублей будет запущен в Магадане в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Уникальный круглогодичный тепличный комплекс планируется построить в Магадане: на территории в 5 га будут выращивать несколько видов томатов и огурцов, зеленые культуры, салатный лист. Общий объем инвестиций в проект - 1 млрд 770 млн рублей, предполагаемая дата запуска производства - май 2019 года", - говорится в сообщении.

"Это единственный в условиях крайнего севера проект по строительству тепличного комплекса. Производительность комплекса составит 3 тыс. 250 тонн овощей и зеленых культур в год", - цитирует пресс-служба генерального директора "Тепличный комплекс "Арго Инвест" Никиту Соина.

По его словам, положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию уже получено, рентабельность проекта оценивается в 44%.

Как сообщал ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в Дальневосточном федеральном округе уже открыто 51 новое предприятие, до конца года их будет 86.