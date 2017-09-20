Строительство тоннеля под Севастопольским рейдом обойдется в 5 млрд рублей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства тоннеля под Севастопольским рейдом оценивается в 5 млрд рублей. Об этом губернатор города Дмитрий Овсянников доложил президенту России Владимиру Путину на встрече главы государства с вновь избранными главами регионов.
"Сейчас мы готовимся к реализации этого проекта, он по цифрам не такой тяжелый - порядка 5 млрд рублей", - отметил Овсянников.
По его словам, это позволит значительно сократить время проезда из одной части города в другую. Кроме того, этот проект будет увязан со строительством кольцевого газопровода в рамках единого технического решения.