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Строительство калининградского "Приморского кольца" продолжится в 2019 году

В стране
20 сентября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Избранный губернатор области Антон Алиханов отметил, что "по источникам финансирования решения приняты"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Работы по завершению строительства "Приморского кольца" - скоростной автотрассы, соединяющей Калининград с приморскими городами региона, начнутся в 2019 году, сообщил избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече президента Владимира Путина с избранными главами субъектов РФ.

"С Министерством транспорта РФ договорились, что мы часть проектно-сметной документации корректируем, обновляем, передадим ему, и с 2019 года Минтранс приступает к стройке", - сказал Алиханов, отметив, что "по источникам финансирования решения приняты".

На вопрос президента, "почему с 2019-го, не раньше", Алиханов ответил: "Если успеем раньше (откорректировать проектно-сметную документацию), то начнем раньше". "Проектно-сметная документация у нас требует корректировки, за региональный счет откорректируем", - добавил избранный губернатор.

Как сообщалось ранее, вопрос завершения строительства "Приморского кольца" был предметом обсуждения на совещании, посвященном перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, которое провел Владимир Путин в Калининграде 16 августа этого года. Тогда президент обратил внимание на необходимость завершения строительства этой дороги.

По оценочным данным, которые тогда озвучил Алиханов, стоимость строительства участка трассы до приморского поселка Янтарный составит порядка 18 миллиардов рублей. С учетом строительства участка до города Балтийска стоимость завершения строительства может достичь порядка 50 миллиардов рублей.

О трассе

"Приморское кольцо" призвано связать скоростной дорогой федерального значения Калининград, балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво и города Балтийск и Светлый.

Строительство первого участка "Приморского кольца" - автотрассы Калининград - Зеленоградск с подъездом к аэропорту Храброво - началось в 2008 году и завершилось в 2009 году. Стоимость контракта - около 7 миллиардов рублей. В 2011 году был открыт еще один участок кольца протяженностью 26 километров от Зеленоградска до курортного Светлогорска с подъездом к городу Пионерский на побережье Балтики.

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Алиханов, Антон Андреевич
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