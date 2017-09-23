На юге России ожидаются шквалистый ветер и пыльная буря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Значительное изменение температуры воздуха ожидается в ближайшее время на юге России - после шквалистого ветра похолодает сразу на 10-12 градусов. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В течение субботы и воскресенья температура будет превышать 30 градусов. Но с началом рабочей недели температурный фон значительно понизится - на 10-12 градусов, и уже в среду он составит 18-20 градусов в Ростовской области, Краснодарском крае", - сказал Вильфанд. По его словам, прогнозируются неблагоприятные явления, связанные с усилением ветра до 20-25 м/с, сильным дождем и грозой.

"Мы выпустили штормовое предупреждение, что в Южном федеральном округе, в Краснодарском крае, на Черноморском побережье ожидается гроза, сильный ветер, а на севере и востоке Ростовской области - даже пыльная буря", - сказал метеоролог. Он уточнил, что такое явление в этих местах редкость. "В Калмыкии это бывает, в регионах Поволжья, Саратовской области", - сказал Вильфанд.

В этом сентябре в Ростовской области не было дождей, почва высохла, поэтому сильный ветер поднимет пыльную бурю. Предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды также выпущены для Новороссийска и Крыма. "Здесь также ветер усилится до 20-25 м/с. А в Крыму кроме этого ожидается сильный ливневый дождь, гроза, град", - отметил метеоролог.

По его словам, после того как буря утихнет, на юге Европейской территории наступит настоящий "бархатный" сезон. "Начиная со следующей недели на юге Европейской территории наступает "бархатный" сезон - температура воды в районе Сочи, Анапы будет очень высокая - до 26 градусов, что достаточно редко, и температура воздуха будет такой же. Обычно бархатный сезон наступает в начале сентября, в этом году он поздний.

В Крыму - в Феодосии, Ялте, Алуште - 23-25 градусов. Это крайне редкое событие, температура воды там быстро понижается, в это время составляет около 19-20 градусов. "После того как пройдет шквалистое усиление, со следующей недели будет очень комфортно - 23-25 градусов и вода, и воздух", - добавил Вильфанд.