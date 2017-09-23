Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Столица Дагестана свой 160-летний юбилей решила отметить масштабно. В течение двух дней (23 и 24 сентября) на территории города пройдут более 10 фестивалей, выставок и концертов, а также авиа- и экстрим-шоу российских силачей. На праздничные торжества съехались представители более 10 регионов России, а также зарубежные гости, в том числе из городов-побратимов Махачкалы в Турции и Германии.

Юбилейные мероприятия в городе начались утром, когда местные предприниматели и заведения общепита на улице Пушкина недалеко от побережья Каспийского моря прямо на проезжей части развернули праздничную выносную торговлю. Эта и еще несколько других улиц города специально перекрыты на два дня в связи юбилеем города. На улице Пушкина можно отведать практически все - от разных видов шашлыка до суши и роллов.

14 национальных родников Дагестана

Ближе к полудню на проспекте Расула Гамзатова в шатрах развернулись этноподворья, так называемые национальные родники всех 14 титульных народностей Дагестана, где представлены изделия ювелирного искусства, керамика, кайтагская вышивка, ковры и многое другое. Здесь каждый желающий может познакомиться с бытом и укладом жизни, ремеслами, традиционными костюмами и музыкальными инструментами рутульцев, лакцев, азербайджанцев, евреев, кумыков, русских, агульцев, ногайцев, чеченцев и других народностей, которые на протяжении веков живут вместе на одной территории.

С момента открытия не смолкают звуки зурны и бой барабанов в рутульском шатре. Это они играют лезгинку. Чуть позже на барабане, гармони и двухструнном пандуре начинают играть молодые ребята из лакского шатра, который весь обвешан музыкальными инструментами.

В соседнем шатре девушки в национальных одеждах танцуют под азербайджанскую музыку. Это представители Дербентского района, где проживает большое количество дагестанских азербайджанцев, приехали поздравлять махачкалинцев и гостей города с юбилеем.

В татском роднике развернуты стол к Рош ха-Шана (еврейский новый год - прим. ТАСС) и шабатный стол, в центре шатра ханукальная менора (девятисвечник), над которым висит хамса - еврейский защитный амулет в форме ладони.

Рядом даргинки из Центра традиционной культуры народов России "Кайтаги" из селения Маджалис демонстрируют гостям праздника знаменитую кайтагскую вышивку.

Подарок городу из села

На юбилей Махачкалы приехали и ученики школы канатоходцев из селения Цовкра-1 Кулинского района. Они принимают участие в Международном фестивале традиционной культуры "Цамаури", который проходит в это же время на другой стороне улицы - на площадке перед Русским драматическим театром им. М. Горького.

"Нашей школе уже 20 лет. В ней каждый год занимаются не менее 15 человек. Сюда я привез 4 канатоходцев. Это наш подарок Махачкале", - рассказывает ТАСС руководитель школы канатоходцев Рамазан Гаджиев.

В это время молодой парень Заур Раджабов, который учится около двух лет, демонстрирует зрителям свое мастерство. Он то ходит по канату с балансиром или без, то лежит на нем, то снова ходит, но уже с велосипедным колесом без спиц. Пока Рамазан Гаджиев рассказывает о школе, Заура на канате сменяют ученики помоложе - девочки Меседу, Зайнаб и маленькая Фатима.

В это же время в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой проходит выставка "Живописная Махачкала", а перед зданием Дагестанского госуниверситета на Университетской площади начинается праздничный концерт "Махачкала - город молодых".

Города договорились о сотрудничестве

В первой половине дня в мэрии города состоялось подписание соглашений об установлении сотрудничества между Махачкалой, Магасом и Калугой, сообщил ТАСС заместитель начальника управления пресс-службы Махачкалы Тельман Раджабов.

"В юбилейный год мы особенно усилили свою работу и в преддверии празднования радуем горожан новыми зонами отдыха и проведения досуга. К примеру, вчера состоялось открытие аллеи предпринимателей в рамках муниципально-частного партнерства. И мы стараемся сотрудничать с бизнесом, создавать комфортные условия для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства", - цитирует мэра Махачкалы Мусу Мусаева его пресс-служба.

"Мы открываем новую страницу в наших отношениях, подписан очень важный договор о дальнейшем сотрудничестве в плане экономическом, культурном, техническом. Это еще один шаг вперед в наших побратимских отношениях", - считает глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

"Этот документ обязывает нас поддерживать эти отношения на высшем уровне, сегодня нам есть чему учиться друг у друга. Мы часто ездим, общаемся, и такой взаимный обмен опытом нам всем помогает в нашей работе. Махачкала интересна тем, что здесь творилась великая история не только дагестанского народа, но, можно сказать, и всего Северного Кавказа. Это часть жемчужины великой России", - заявил в свою очередь глава Магаса Беслан Цечоев.

Сквер как символа братства между народами

Во второй половине дня уже в другой части города состоялась торжественная закладка камня будущего Сквера дружбы как символа братства между народами России, Турции и Дагестана. Инициатива его создания принадлежит главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, сообщили в мэрии.

Проект поддержала дагестанская диаспора в Турции, руководство которой принимала участие в торжественном митинге по этому случаю.

"Сегодня здесь с нами гости из Турции. Они хотят нам подарить сквер. От вас (горожане) требуется одно - гордиться своей страной, гордиться своей республикой, дорожить каждым метром этой территории. Каждый квадратный метр этой столицы будет служить нашей молодежи, нашим пенсионерам, нашим жителям", - сказал на митинге глава Махачкалы Муса Мусаев.

Руководитель Кавказского культурного центра в городе Ялова (Турция) Мехмет Айдемир отметил, что "сегодня один из самых долгожданных дней, который показывает развитие отношений между Дагестаном и Турцией, Россией и Турцией". "Это один из самых важных событий в моей жизни. Я очень рад, что между нашими городами такие отношения", - добавил он.

После торжественной закладки камня на месте, где, как отметили выступающие, в ближайшее время появится новый благоустроенный сквер, собравшиеся разъехались по другим праздничным мероприятиям.

Ближе к вечеру концерты "Махачкала - город молодых" начались одновременно на двух площадках: в сквере "Город мастеров" по проспекту Имама Шамиля и у мемориального комплекса представителям русской интеллигенции в парке "Ак-Гель" рядом с одноименным озером в Редукторном поселке.

И в воскресенье будет праздник

Первый день празднования юбилея Махачкалы подошел к завершению. Но он продолжится и в воскресенье. Во второй день запланированы основные юбилейные мероприятия.

С 10 утра на площадке у Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы на Родопском бульваре начнется большой культурно-спортивный праздник. Здесь пройдет авиашоу, летчики исполнят фигуры высшего пилотажа и пронесут в воздухе флаги России и Дагестана. На этой площадке также пройдет экстрим-шоу с участием титулованных российских силачей. А на городском пляже в это время запланирован фестиваль песчаной скульптуры, концерт "Юные звезды Махачкалы" - на летней площадке Дагестанской госфилармонии.

Откроют памятник героям

В сквере в Редукторном поселке в воскресенье состоится открытие памятника героям России, уроженцам города- побратима Махачкалы - Ярославля, которые погибли во время боевых действий в Дагестане.

Вечером на центральной городской площади начнутся основные мероприятия. Здесь пройдут концерт инструментальной музыки в исполнении оркестра народных инструментов Дагестана, вокально-хореографическая композиция "Моя столица - Мой Дагестан" в исполнении русского народного хора им. М. Е. Пятницкого и концерт классической музыки Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и солистов Большого театра "Мой Дагестан - Моя Россия".

Завершится празднование 160-летия Махачкалы молодежной дискотекой OPEN-AIR с участием представителей дагестанской эстрады, который стартует после праздничного фейерверка.

Безопасность во время праздничных мероприятий будут обеспечивать около тысячи сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили в мэрии.

История Махачкалы

Махачкала расположена между Каспийским морем и горой Тарки-Тау. Укрепление Петровское, названное в память о пребывании в этих местах Петра I, было заложено здесь в 1844 году 24 октября 1857 года укрепление было преобразовано в город Петровск и считается днем рождения Махачкалы.

Современное название Махачкала получила 14 мая 1921 года в память об одном из организаторов борьбы за советскую власть в Дагестане - Махаче Дахадаеве. Здесь проживают представители более 60 национальностей и народностей. Город административно разделен на три района: Ленинский, Советский и Кировский. Численность населения города по переписи 2014 года составляет более 700 тыс. человек.